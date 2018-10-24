Украинцам рассказали, насколько реально подорожает отопление

Украинцам рассказали, насколько подорожает отопления после роста цен на газ для населения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал министр социальной политики страны Андрей Рева.

По его словам, отопление в Украине может подорожать на 16%.

Чиновник, в частности, сообщил, что «70% в тарифе на тепло и горячую воду составляет стоимость газа».

По его словам, новые тарифы могут быть введены не раньше декабря.

Впрочем, министр уверен, что «количество субсидиантов и размер необходимой субсидии и количество субсидии останутся на уровне прошлого года». Так, по его словам, по сравнению с 2017 годом, количество заявителей на получение субсидии уменьшилось на 2,5 миллиона.

Как писала «Фраза», отопление и газ для киевлян подорожают.

Ранее орошенко прокомментировал повышение цены на газ для украинцев и жестко поручил Гройсману кое-что сделать.