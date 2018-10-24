Сын нардепа задержан по делу о хищении $20 млн из «Ощадбанка»

Среди задержанных по подозрению в завладении 20 млн долларов государственного «Ощадбанка» оказался сын народного депутата Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Впрочем, в САП не уточнили имя депутата.

Но, как сообщают «Вести», имя этого депутата — Станислав Березкин (группа «Воля народа»). Задержан его сын Максим, дочь нардепа ищут.

Станислав Березкин прошел в Верховную Раду в 2011 году по спискам «Блока Юлии Тимошенко». Работал в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. На парламентских выборах 2012 был избран народным депутатом Украины от Партии регионов. 21 февраля 2014 года вышел из Партии регионов. На парламентских выборах 2014 года прошел в Раду как самовыдвиженец.

Максим Березкин — бывший председатель Наблюдательного совета группы «Креатив», директор интегрированной агропромышленной группы компаний GREENSTONE, которая была создана на базе оставшихся активов «Креатива».

Как сообщала «Фраза», во вторник, 23 октября, детективы НАБУ задержали десять человек, которых подозревают в хищении 20 млн долларов из «Ощадбанка».