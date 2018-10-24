В Украине продолжает бушевать корь – больше всех болеют маленькие дети

Минздрав Украины назвал новые шокирующие данные по заболеваемости корью в нашей стране. Как выяснили журналисты «Фразы», больше всех от нее страдают маленькие дети.

По данным ведомства, всего за последнюю неделю по Украине заболел корью 781 человек, из них 564 заболевших – это дети. В Минздраве говорят, что нынешний показатель сразу на 10,5% выше, чем был неделей ранее.

Больше всего от кори страдают на Закарпатье, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях. В Минздраве связывают это с низкой вакцинацией.

Сообщается, что больше всего болеют корью дети в возрасте пяти-девяти лет – их почти треть от всех заболевших.

Всего же с начала 2018 года корью заболели уже 33 937 людей, 20 539 из которых дети.

Как писала «Фраза», корь продолжает бушевать в Украине: опубликованы новые шокирующие данные.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье бушует корь – у местных медиков выявили серьезные нарушения.