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НАБУ задержало 10 человек за крупные хищения в «Ощадбанке». Среди них — три топ-менеджера

НАБУ задержало 10 человек за крупные хищения в «Ощадбанке». Среди них — три топ-менеджера

Во вторник, 23 октября, детективы НАБУ задержали десять человек, которых подозревают в хищении 20 млн долларов из «Ощадбанка». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как отметили в ведомстве, среди задержанных — три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший). При этом одна из них работает заместителем председателя правления «Ощадбанка», а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка.

Вторая подозреваемая — начальница отдела управления проектного финансирования (ранее — заместитель этого отдела). Третий подозреваемый — бывший начальник управления проектного финансирования «Ощадбанка», который уволился еще в 2015 году.

Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», бывшие должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

В ходе следствия выяснилось, что на протяжении 2013-2015 годов должностные лица компаний, входивших в холдинг «Креатив», вступили в сговор с должностными лицами «Ощадбанка» и по поддельным документам получили кредит на сумму 20 млн долларов.

После получения кредитных средств руководство «Креатива» вывело их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии.

Детективы НАБУ выяснили, что, принимая решение по выделению кредита, топ-менеджеры «Ощадбанка» опирались на непроверенные документы. Часть из документов подделывалась, в том числе и при участии самих менеджеров банка.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2016 года прокуратура выдвинула обвинения 16 должностным лицам банка «Хрещатик» в разворовывании 81 млн гривен.

Тэги: экономика, Ощадбанк, хищение, НАБУ

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