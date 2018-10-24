Киевлянам нужно запасаться алкоголем заранее. Ночью его купить уже нельзя

С сегодняшнего дня, 24 октября, вступает в силу решение Киевсовета о запрете на продажу по ночам алкогольных напитков в столичных стационарных объектах торговли. Как выяснили журналисты «Фразы», данная информация размещена в коммунальной газете "Крещатик".

Речь, в частности, идет о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), крепкими алкогольными и слабоалкогольными напитками с 23:00 до 10:00. При этом запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары.

Ранее «Фраза» сообщала, что 27 сентября 2018 года на сессии Киеврады, депутаты поддержали проект решения, предусматривающий ограничение продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00.