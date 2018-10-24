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Как оказалось, собаки способны различать человеческие слова

Как оказалось, собаки способны различать человеческие слова

Ученые из США заявили, что собаки таки понимают человеческую речь. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом четвероногие различают слова от набора звуков.

Как пишет Frontiers in Neuroscience, для своих исследований ученые отобрали двенадцать собак, которым провели функциональную магнитно-резонансную томографию мозга.

Псам показывали разные предметы и произносили вслух их названия. После этого собак поместили в аппарат для сканирования, а их хозяева снова повторили своим любимцам уже услышанные слова, а также новые слова и наборы звук.

Как показал анализ мозга у каждого пса, слыша «псевдослова», в височно-теменной доле фиксировалась повышенная активность.

Таким образом, как говорят ученые, собаки различают человеческие слова от набора звуков.

Как писала «Фраза», колумбийская мафия назначила награду за голову пса-полицейского.

Ранее во Франции вредители «освободили» сотню оленей — их пытаются спасти от гибели.

Тэги: ученые, мир, собаки, слово

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