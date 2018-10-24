Взрывы на арсенале в Черниговской области: спасатели разминировали менее половины опасных участков

В Черниговской области возле военного арсенала под Ичней продолжается разминирование близлежащих участков. Как выяснили журналисты «Фразы», спасатели проделали менее половины работы.

Как сообщает ГСЧС, на сегодняшний день было проверено и очищено от снарядов лишь 37 из 80 участков, подлежащих разминированию. Таким образом, сейчас шестнадцатикилометровая зона поражения сузилась до десятикилометровой.

Также сообщается, что спасателями «были изъяты 13 262 взрывоопасных предмета, а также отработаны 290 сообщений населения об обнаружении боеприпасов».

Продолжается и ремонт домов – уже частично восстановили 142 зданий в зоне ЧП.

Отмечается, что к работам привлечены силы и средства общей численностью 419 человек и 101 единица техники, в том числе от ГСЧС - 228 человек и 64 единицы техники.

Как писала «Фраза», ночью 9 октября 2018 года в Черниговской области на технической территории Шестого арсенала близ поселка Ичня произошло масштабное ЧП на складе боеприпасов. В результате начавшихся подрывов боеприпасов были эвакуированы около 10 тысяч человек, а также закрыто воздушное пространство в радиусе 20 километров от эпицентра взрывов.

Сообщалось также, что в момент начала взрывов в зоне контроля зафиксирована работа не идентифицированного мобильного телефона.