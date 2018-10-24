Лига чемпионов: «Шахтер» дома бесславно уступил «горожанам» из Манчестера

Сегодня, 23 октября, в Европе были сыграны матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы» из Харькова, там донецкий «Шахтер» принимал английский «Манчестер Сити».

Подопечные Паулу Фонсеки перед этой встречей недосчитались не только Тайсона, который получил неприятную травму еще неделю назад в поединке с «Зарей», но и Марлоса, который травмировался в матче с «Десной» в минувшие выходные. А без двух лидеров атаки чемпионам Украины тяжело было надеяться на осмысленные действия у чужих ворот.

Вполне ожидаемо англичане со стартовым свистком большими силами пошли вперед и до перерыва создали предостаточно моментов для взятия ворот Пятова. И если не страж ворот «Шахтера», который не раз спас свою команду, да не защитники, которые также несколько раз его подстраховывали, еще до перерыва счет мог бы быть примерно 5:0 в пользу гостей.

Пять не пропустили, но два получили. На 30-й минуте Давид Сильва мощным ударом «прошил» Пятова после суматохи у ворот «горняков». А еще через пять минут Лапорт после навеса с углового удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи хозяева поля попытались переломить ход встречи, взвинтили темп, но до по-настоящему опасных моментов дело довести так и не смогли. В то же время подопечные Гвардиолы регулярно убегали в быстрые контратаки, одну из которых на 71-й минуте точным ударом завершил Бернарду Силва.

Как ни пытались подопечные Паулу Фонсеки что-то сделать до конца матча, ничего у них не получилось — победа «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

В параллельном матче немецкий «Хоффенхайм» в родных стенах сыграл вничью с французским «Лионом» со счетом 3:3.

Турнирная таблица в группе F после сыгранных матчей выглядит так:

1. «Манчестер Сити» — 3 игры / 6 очков;

2. «Лион» — 3 / 5;

3. «Хоффенхайм» — 3 / 2;

4. «Шахтер» — 3 / 2.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 сентября в матче первого тура «Шахтер» в Харькове сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» 2:2.

Во втором туре на выезде «горняки» с таким же счетом сыграли с французским «Лионом».