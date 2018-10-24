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РосСМИ объяснили, как получилось «воскресить» одну из жертв Керченской бойни

РосСМИ объяснили, как получилось «воскресить» одну из жертв Керченской бойни

На российском телевидении произошел скандальный эпизод во время прямого эфира программы «60 минут». Как выяснили журналисты «Фразы», ведущей удалось поговорить с «погибшей» студенткой Керченского технологического колледжа.

Как передает «Интерфакс», ссылаясь на телеведущую Ольгу Скабееву, одна из волонтеров, которые ищут свидетелей керченской трагедии, посоветовала редакторам программы пообщаться с девушкой-студенткой колледжа и дала ее контакты.

Сообщается, что во время телефонного разговора, который вывели в прямой эфир, студентка представилась Алиной Керовой, которая, как известно, стала одной из жертв керченского расстрела.

По словам Ольги Скабеевой, на момент выхода передачи официального списка погибших еще не было, что и является причиной подобного «недоразумения».

Сообщается, что редакторам программы до сих пор неизвестны мотивы, побудившие девушку назваться чужим именем. В свою очередь, Ольга Скабеева выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как писала «Фраза», РосСМИ показали шокирующее видео бойни в Керчи (18+).

Ранее российские СМИ выяснили, что керченский стрелок Росляков был «за Украину».

Тэги: жертвы, общество, Керчь, массовое убийство

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