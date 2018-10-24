РосСМИ объяснили, как получилось «воскресить» одну из жертв Керченской бойни

На российском телевидении произошел скандальный эпизод во время прямого эфира программы «60 минут». Как выяснили журналисты «Фразы», ведущей удалось поговорить с «погибшей» студенткой Керченского технологического колледжа.

Как передает «Интерфакс», ссылаясь на телеведущую Ольгу Скабееву, одна из волонтеров, которые ищут свидетелей керченской трагедии, посоветовала редакторам программы пообщаться с девушкой-студенткой колледжа и дала ее контакты.

Сообщается, что во время телефонного разговора, который вывели в прямой эфир, студентка представилась Алиной Керовой, которая, как известно, стала одной из жертв керченского расстрела.

По словам Ольги Скабеевой, на момент выхода передачи официального списка погибших еще не было, что и является причиной подобного «недоразумения».

Сообщается, что редакторам программы до сих пор неизвестны мотивы, побудившие девушку назваться чужим именем. В свою очередь, Ольга Скабеева выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

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