В Киеве жуткой смертью погибла парализованная старушка

Во вторник, 23 октября, в Киеве случился пожар со смертельным исходом. Как выяснили журналисты «Фразы», возгорание произошло в частном домовладении, расположенном на улице Гребинки, 8Б.

Как передает «Информатор», пожар в доме начался приблизительно в 16 часов 20 минут. На место ЧП оперативно прибыли 2 пожарных автомобиля. Отмечается, что возгорание было потушено в течение 20 минут. К сожалению, в одной из комнат спасателями был обнаружен труп женщины возрастом около 70 лет.

По словам соседей, старушка была парализована и не могла двигаться. За ней ухаживала сиделка, но на момент начала пожара ее в доме не было.

Сообщается, что в настоящее время правоохранители и эксперты выясняют причины возгорания. По одной из версий, к пожару могла привести неисправность электрической проводки.

Как писала «Фраза», в квартире на Воскресенке заживо сгорел пенсионер.

Ранее под Киевом произошла трагедия: в огне погибла целая семья.