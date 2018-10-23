Талантливый футболист застрелился, играя в «русскую рулетку»

В округе Камден (Нью-Джерси, США) трагически погиб восходящая звезда футбола Дикез Янг. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло во время игры в «русскую рулетку».

Как передает usa.one, в «игре» принимали участие трое друзей ‒ 20-летний Мортон Ньюман, 19-летний Насир Мейсон и выпускник школы им. Вудро Вилсона, талантливый молодой футболист Дикез Янг (19).

Как установило следствие, «игроки» зарядили револьвер одним патроном и поочередно спускали пусковой крючок. Отмечается, что первыми «стреляли» себе в висок Ньюман и Мейсон ‒ выстрела не последовало. Третьим испытывал судьбу Янг ‒ раздался выстрел.

Сообщается, что тяжело раненый футболист был доставлен в больницу, где позднее скончался.

По факту гибели Дикеза Янга проводится расследование. Мейсону и Ньюману предъявлены обвинения в проявлении «крайнего безразличия к ценности человеческой жизни».

Как писала «Фраза», известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины.