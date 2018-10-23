Православные в Киеве предотвратили попытку раскольников проникнуть в храм УПЦ

23 октября 2018 года трое мужчин, двое из которых оказались «священниками» из раскольнической УПЦ КП, пытались проникнуть в храм УПЦ святой Анастасии Узорешительницы (при Бучанской исправительной колонии строго режима № 85 в Киеве). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Информационно-просветительскому отделу УПЦ рассказал настоятель храма, заместитель председателя отдела по делам молодежи по вопросам тюремного служения протоиерей Николай Могильный.

«Узнав, что это клирики УПЦ КП, община тюремного храма стала на его защиту и не пустила их. Староста и парафияне на все аргументы ответили, что не нуждаются в их присутствии. „Мы за вас и свечи поставим, и помолимся, а вы идите с Богом, нам это не надо“, — сказали они», — пояснил протоиерей Николай.

По его убеждению, такие действия представителей УПЦ КП явно свидетельствуют о настроениях, противоположных тем, что декларирует их руководство: «Нам обещают, что все будет тихо-мирно, никаких захватов», — отмечает настоятель, сообщает СПЖ.

Ранее наместник Десятинного монастыря епископ Гедеон (Харон) заявил: если раскольники нападут на православные храмы, верующие дадут отпор.

Напомним, На Западной Украине православные, у которых раскольники отобрали церковь, начали строительство нового храма.

Как ранее сообщалось, в Ровенской области УПЦ рукоположила в диаконы бывшего раскольника из филаретовского УПЦ КП.