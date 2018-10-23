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На дне Черного моря нашли «другой мир»

На дне Черного моря нашли «другой мир»

У берегов Болгарии обнаружено затонувшее древнегреческое торговое судно. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованием дна Черного моря занималась британско-болгарская группа археологов.

Как передает BBC, лежащее на боку судно было найдено приблизительно в 80 км от побережья Болгарии с помощью глубоководного аппарата. Сообщается, что прекрасно сохранившийся корабль, который находится на 200-метровой глубине, был дополнительно обследовам двумя телеуправляемыми аппаратами с целью создания изображения в формате 3D. Кроме того, ученым удалось получить образец поверхности судна для проведения радиоуглеводного анализа. По предварительным данным, судно могло затонуть около 2400 лет назад.

По словам специалистов, на корабле прекрасно сохранились руль, скамейки для гребцов и различная утварь.

«Это просто другой мир», ‒ поделилась своими впечатлениями член экспедиции Хелен Фарр. По ее мнению, подобные находки позволяют исследователям осуществить своеобразный «скачок во времени».

Отмечается, что очертания судна очень похожи на корабли, которые древние греки изображали на своих вазах и сосудах для вина.

Как писала «Фраза», японский фотограф обнаружил на дне океана мистические круги.

Ранее сообщалось, что ученых озадачили странные следы на дне океана.

Тэги: судно, ученые, мир, Черное море, Древняя Греция

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