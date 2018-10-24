Ученые предоставили еще одно доказательство жизни на Марсе

Ученые заявили, что жизнь на Марсе таки возможна. Как выяснили журналисты «Фразы», такие выводы сделали исследователи из Калифорнийского технологического института в США.

Как пишет издание Nature Geoscience, по данным ученых, «концентрация кислорода в очень соленых водах под поверхностью красной планеты может быть достаточно высокой, чтобы там могли существовать аэробные микроорганизмы».

Исследователи говорят, что «из-за отсутствия фотосинтезирующих организмов в марсианской атмосфере очень мало кислорода».

Отмечается, что «в следовых количествах он образуется в результате распада CO2 под влиянием солнечного света».

Однако ученые считают, что «в современных условиях на Марсе могут существовать жидкие среды с концентрацией растворенного кислорода от 2,5 микромоля до двух молей на кубический метр».

Например, сообщается, что «в полярных регионах Марса из-за более низких температур концентрации особенно высоки, а у поверхности могут быть среды с достаточным количеством кислорода для дыхания аэробных микробов».

Исследуя свою теорию, ученые создали термодинамическую модель растворимости кислорода в воде с перхлоратами, хлоридами и сульфатами, а также для переохлажденной жидкости.

Как сообщается, после этого «с помощью климатической модели общей циркуляции для красной планеты сегодня исследователи оценили растворимость кислорода в зависимости от атмосферного давления и температуры».

В публикации также говорится, что данная климатическая модель «позволила оценить возможное содержание кислорода в соленых растворах в последние 20 миллионов лет».

Ученые уверены, что в последние пять миллионов «условия для достаточно высоких концентраций кислорода в воде на красной планете были особенно благоприятными».

Как писала «Фраза», ученые вновь заговорили о жизни на Марсе: она там была, но…

Также исследователи заявили, что полноценно колонизировать Марс невозможно.