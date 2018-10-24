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Ученые предоставили еще одно доказательство жизни на Марсе

Ученые предоставили еще одно доказательство жизни на Марсе

Ученые заявили, что жизнь на Марсе таки возможна. Как выяснили журналисты «Фразы», такие выводы сделали исследователи из Калифорнийского технологического института в США.

Как пишет издание Nature Geoscience, по данным ученых, «концентрация кислорода в очень соленых водах под поверхностью красной планеты может быть достаточно высокой, чтобы там могли существовать аэробные микроорганизмы».

Исследователи говорят, что «из-за отсутствия фотосинтезирующих организмов в марсианской атмосфере очень мало кислорода».

Отмечается, что «в следовых количествах он образуется в результате распада CO2 под влиянием солнечного света».

Однако ученые считают, что «в современных условиях на Марсе могут существовать жидкие среды с концентрацией растворенного кислорода от 2,5 микромоля до двух молей на кубический метр».

Например, сообщается, что «в полярных регионах Марса из-за более низких температур концентрации особенно высоки, а у поверхности могут быть среды с достаточным количеством кислорода для дыхания аэробных микробов».

Исследуя свою теорию, ученые создали термодинамическую модель растворимости кислорода в воде с перхлоратами, хлоридами и сульфатами, а также для переохлажденной жидкости.

Как сообщается, после этого «с помощью климатической модели общей циркуляции для красной планеты сегодня исследователи оценили растворимость кислорода в зависимости от атмосферного давления и температуры».

В публикации также говорится, что данная климатическая модель «позволила оценить возможное содержание кислорода в соленых растворах в последние 20 миллионов лет».

Ученые уверены, что в последние пять миллионов «условия для достаточно высоких концентраций кислорода в воде на красной планете были особенно благоприятными».

Как писала «Фраза», ученые вновь заговорили о жизни на Марсе: она там была, но…

Также исследователи заявили, что полноценно колонизировать Марс невозможно.

Тэги: ученые, мир, космос, Марс

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