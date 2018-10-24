Исследователи нашли в экскрементах человека опасную «аномалию»

Ученые из Венского медицинского университета сделали тревожное открытие. Как выяснили журналисты «Фразы», они нашли в экскрементах человека опасный микропластик.

Как пишет United European Gastroenterology Journal, наблюдения за добровольцами продолжались всего неделю. Люди приехали из разных стран мира, поэтому у них был разный рацион. Они прибыли из Италии, Японии, Польши, Голландии, России, Великобритании, Финляндии и Австрии. Все люди были здоровы.

Несмотря на то, что всю неделю они питались здоровой пищей и одинаковым рационом, в их экскрементах ученые нашли «от пяти до девяти видов молекул пластика размером от пятидесяти до пятисот мкм микропластика».

Исследователи полагают, что он попал в организм людей из пластиковых бутылок и контейнеров для воды и пищи.

Как писала «Фраза», в поваренной соли обнаружили присутствие пластика.

Ранее ученые изобрели пластик, который можно растворить в воде.