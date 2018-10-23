Главные новости за 23 октября 2018 года

Масштабное ДТП в центре Киева. Автокран смял 17 автомобилей. Сегодня, 23 октября, в Печерском районе столицы произошло масштабное ДТП. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, в результате аварии повреждения получили 17 автомобилей. По словам водителя автокрана, который и устроил это месиво, у его автомобиля отказали тормоза. Сначала кран зацепил припаркованные автомобили в правом ряду, после чего начал крутиться и протаранил также машины с другой стороны, которые стояли в тянучке.

Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева. В соцсетях появилось видео, на котором показан момент столкновения автокрана с автомобилями на бульваре Леси Украинки в Киеве. Соответствующая запись размещена в группе «Информатор Киев» в Facebook. Как видно на видео, автомобили двигались по бульвару Леси Украинки в направлении Бессарабского рынка. В какой-то момент автокран с отказавшими тормозами врезался в газель, а затем и еще в несколько автомобилей, которые, в свою очередь, повредили впереди стоящие автомобили.

Водитель автобуса с актерами «Дизель шоу» рассказал о последних мгновениях перед смертельным ДТП. Водитель автобуса, в котором ехали актеры «Дизель шоу», перед началом заседания в Шевченковском районном суде Киева рассказал, почему, по его мнению, произошла авария. Перед столкновением с грузовиком он отвлекся на Марину Поплавскую. По словам водителя, в какой-то момент актриса сказала, что у нее болит спина, встала на колени и вытянулась. Мужчина признался, что на некоторое время он отвлекся на нее. Он также заявил, что видел впереди идущий грузовик, хотел его обогнать, но боковым зрением увидел огни, резко выкрутил руль вправо и дал по тормозам — он не думал, что все произойдет настолько быстро.

В Киеве начали потихоньку включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех. В Киеве уже начали включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех. Об этом поведал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. Говоря об отоплении в столице, он заявил, что «мы подали тепло во все здания бюджетной сферы — это садики и школы».

Отопление и газ для киевлян подорожают. В Киеве вырастут тарифы на отопление и газ. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. В частности, он заявил, что «тариф на отопление вырастет из-за решения правительства о повышении цены на газ», поэтому цена на газ увеличилась ориентировочно на 23,5 %. Он добавил, что, «учитывая то, что практически 80% цены на тепловую энергию — это стоимость газа, то и будет увеличена стоимость тепловой энергии».

ЧП в Павлограде: из-за опасного вещества более тысячи учеников пришлось эвакуировать из школы. Сегодня, 23 октября, в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область) произошло ЧП. Из-за разлитого брома к занятиям не допустили более 1000 учеников. В самой школе рассказали, что чрезвычайное происшествие произошло в начале восьмого утра. Виновницей ЧП стала учительница химии, которая, готовясь к уроку, случайно разбила пробирку с бромом. В результате всех, кто уже находился в здании школы, срочно вывели на улицу, а вновь прибывших не пускали внутрь.

Киевлян пугают резким подорожанием маршруток. В Киеве могут взлететь цены на проезд в маршрутках. Об этом заявил глава компании «Трансгруп» Владимир Назаренко. Сейчас проезд в маршрутках Киева стоит шесть-восемь гривен, однако до конца года цены могут поднять на одну-три гривны.

Обнаружено тело убитого саудовского журналиста Джамала Хашогги. В Стамбуле найдено тело убитого саудовского журналиста Джамала Хашогги, который исчез еще в начале октября. Тело было обнаружено в колодце, который расположен в саду на территории резиденции саудовского генконсула. Как рассказал глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, сотрудники городской службы безопасности подтвердили эту информацию.

Одиозного финансиста Джорджа Сороса едва не взорвали в собственном особняке. В США предотвратили покушение на миллиардера Джорджа Сороса. В почтовый ящик особняка финансиста в Бедфорде обнаружили бомбу. Как пишет The New York Times, полиция сообщила, что взрывчатку нашел один из работников дома. Он отнес бомбу в лес и вызвал копов, после чего те устроили контролируемый подрыв.