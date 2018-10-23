Рэпер-трюкач погиб во время съемок клипа, сорвавшись с летящего самолета

В Канаде погиб рэпер Джон Джеймс МакМюррей. Как выяснили журналисты «Фразы», он сорвался с летящего самолета во время съемок нового клипа.

Как пишут местные СМИ, 34-летний музыкант упал с крыла самолета во время съемок.

Сообщается, что, сумев схватиться за край крыла, артист пытался спастись, но не удержался — сорвавшись, он не успел открыть парашют и разбился.

Ранее Джон Джеймс МакМюррей был известен своими опасными трюками в клипах.

Как писала «Фраза», в Питтсбурге и Лондоне в этом году убили несколько молодых рэперов.

Ранее в России «первым рэпером» обозвали Владимира Маяковского.