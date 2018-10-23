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В Авдеевке загадочной смертью умер младенец во время гулянки взрослых

В Авдеевке загадочной смертью умер младенец во время гулянки взрослых

В Авдеевке (Донецкая область) произошло трагическое происшествие — по неизвестным причинам умер двухмесячный ребенок, тело которого нашли в подъезде дома возле его квартиры. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, накануне, 22 октября, местная жительница в компании друзей праздновала свой день рождения (36 лет). Вместе со всеми был и двухмесячный сын именинницы.

Душевно посидев, гости разошлись по домам, а хозяйка торжества — спать. Однако, проснувшись в 6:20 утра, она не нашла рядом с собой ребенка. Более того, не было малыша и в квартире.

На место происшествия прибыли правоохранители и обнаружили мертвого младенца, завернутого в одеяло, на пороге перед дверью квартиры. При этом каких-либо заметных телесных повреждений на теле ребенка не было заметно.

По данному факту открыто уголовное производство. Следователи выясняют, как ребенок оказался в подъезде.

Добавим, что у женщины есть еще и 5-летняя дочь, которую воспитывает бабушка. Женщина решением Селидовского городского суда в декабре 2017 года была лишена родительских прав на нее.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2008 года в Николаеве годовалый ребенок сгорел заживо в частном доме, пока его мать развлекалась у знакомых.

В середине августа 2009 года в селе Дымер Киевской области в пристройке частного дома произошел пожар, в результате чего погибла 12-летняя девочка. Угарным газом отравилась ее 10-летняя сестричка. В момент трагедии дети были дома одни — их мать пошла куда-то гулять.

Тэги: общество, Донецк, смерть, младенец, Донецкая область, Авдеевка

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