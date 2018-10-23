Австралийские генетики сделали страшное открытие, но объяснили, почему это обнадеживает

В Австралии ученые из местного Национального университета сделали сенсационное открытие. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи из ANU сумели обнаружить новое генетическое заболевание.

Как говорится на сайте университета, их генетики благодаря этому уже создали метод, позволяющий выявлять схожие болезни.

Сообщается, что группа исследователей из Центра персонализированной иммунологии пять лет «анализировала природу редких заболеваний, связанных с неправильной работой иммунитета».

Отмечается, что генетикам «помогла процедура секвенирования генома человека». Они проанализировали данные нескольких пациентов, и выяснили, что те «страдают от неописанного наукой синдрома, которому пока не дали название».

Генетики говорят, что «сумели обнаружить новый синдром, генетическую причину и механизм, объясняющий, как генетическая вариация вызывает болезнь». Отмечается, что данное заболевание характеризуется иммунодефицитом, а у больных «возникают рецидивирующие инфекции, легочные болезни, а также диагностируется пневмония».

Ученые говорят: «Парадоксально, что пациенты также страдают воспалительными заболеваниями кожи, лимфатических узлов и селезенки». По их словам, данное открытие «дарит надежду другим больным с подобным состоянием, которым медики не могли поставить точный диагноз, определить их состояние, а значит, и назначить подходящее лечение».

Кроме этого, данные методы будут использованы для обнаружения и других генетических заболеваний.

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