Ученые предрекли нашей планете «великий потоп»

Землю ждет «великий потоп». Как выяснили журналисты «Фразы», апокалипсисом нашу планету пугают физики из китайского университета Уханя.

Как пишет издание Nature Communications, по их словам, дело в том, что постоянный рост средних температур на нашей планете постепенно приводит к глобальному учащению мощнейших ливней и наводнений.

С природными катаклизмами многие страны столкнулись уже в этом году.

Ученые говорят: «Мы пытались раскрыть физические механизмы, объясняющие, почему наводнения и ливни стали происходить так часто, экстремальные явления станут происходить чаще в будущем».

Они говорят, что с ростом глобального потепления частота природных катаклизмов будет расти. Кроме этого, как высчитали физики, «каждый лишний градус жары летом будет повышать число умерших на пять процентов».

Китайские исследователи рассказали о цикле Лоренца — круговороте энергии в атмосфере, а также связанного с ним процесса превращения потенциальной энергии тепла в кинетическую энергию воздушных масс. Для этого физики проанализировав данные с метеорологических станций в разных частях нашей планеты за последние пятьдесят лет.

В итоге, ученые определили, что «текущие климатические прогнозы значительно занижают частоту появления неожиданных наводнений, которые связаны с резким повышением уровня осадков в определенные дни и месяцы». По их словам, негативные тенденции также связаны с вырубкой лесов и с переменами в характере использования земельных ресурсов.

По прогнозу, наводнения более всего затронут США и ЕС, а также некоторые регионы Китая и Канады. Физики говорят, что «частота ливней и наводнений будет повышаться на сорок процентов на каждый дополнительный градус жары».

Как писала «Фраза», Таиланд накрыло наводнение, а непогода в Индии унесла уже десятки жизней. Также смертельное наводнение произошло в Нигерии.

Ранее аномальные ливни превратили улицы французских городов в реки.