Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Ученые предрекли нашей планете «великий потоп»

Ученые предрекли нашей планете «великий потоп»

Землю ждет «великий потоп». Как выяснили журналисты «Фразы», апокалипсисом нашу планету пугают физики из китайского университета Уханя.

Как пишет издание Nature Communications, по их словам, дело в том, что постоянный рост средних температур на нашей планете постепенно приводит к глобальному учащению мощнейших ливней и наводнений.

С природными катаклизмами многие страны столкнулись уже в этом году.

Ученые говорят: «Мы пытались раскрыть физические механизмы, объясняющие, почему наводнения и ливни стали происходить так часто, экстремальные явления станут происходить чаще в будущем».

Они говорят, что с ростом глобального потепления частота природных катаклизмов будет расти. Кроме этого, как высчитали физики, «каждый лишний градус жары летом будет повышать число умерших на пять процентов».

Китайские исследователи рассказали о цикле Лоренца — круговороте энергии в атмосфере, а также связанного с ним процесса превращения потенциальной энергии тепла в кинетическую энергию воздушных масс. Для этого физики проанализировав данные с метеорологических станций в разных частях нашей планеты за последние пятьдесят лет.

В итоге, ученые определили, что «текущие климатические прогнозы значительно занижают частоту появления неожиданных наводнений, которые связаны с резким повышением уровня осадков в определенные дни и месяцы». По их словам, негативные тенденции также связаны с вырубкой лесов и с переменами в характере использования земельных ресурсов.

По прогнозу, наводнения более всего затронут США и ЕС, а также некоторые регионы Китая и Канады. Физики говорят, что «частота ливней и наводнений будет повышаться на сорок процентов на каждый дополнительный градус жары».

Как писала «Фраза», Таиланд накрыло наводнение, а непогода в Индии унесла уже десятки жизней. Также смертельное наводнение произошло в Нигерии.

Ранее аномальные ливни превратили улицы французских городов в реки.

Тэги: ученые, наводнение, мир, потоп

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

23.10.18 09:10

Андреевская церковь превратилась в Кемскую волость

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Отопление и газ для киевлян подорожают

Отопление и газ для киевлян подорожают
23.10.18 14:30
340
Последние новости
23.10.18 17:58

Благотворительный Фонд Октая Алиева презентовал программу для школьников
23.10.18 16:37

Ученые предрекли нашей планете «великий потоп»
23.10.18 16:01

Рэпер-трюкач погиб во время съемок клипа, сорвавшись с летящего самолета
23.10.18 15:35

В Авдеевке загадочной смертью умер младенец во время гулянки взрослых
23.10.18 15:19

Российский полярник устроил пьяную бойню на станции в Антарктиде
23.10.18 14:57

Австралийские генетики сделали страшное открытие, но объяснили, почему это обнадеживает
23.10.18 14:30

Отопление и газ для киевлян подорожают
23.10.18 14:11

Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева
23.10.18 13:58

Японская компания решила платить своим сотрудникам за «качественный сон»
23.10.18 13:28

В Киеве начали потихоньку включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Российский полярник устроил пьяную бойню на станции в Антарктиде
Российский полярник устроил пьяную бойню на станции в Антарктиде
Российский полярник устроил пьяную бойню на станции в Антарктиде
Российский полярник устроил пьяную бойню на станции в Антарктиде
Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева
Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева
ЧП в Павлограде: из-за опасного вещества более тысячи учеников пришлось эвакуировать из школы
ЧП в Павлограде: из-за опасного вещества более тысячи учеников пришлось эвакуировать из школы
Масштабное ДТП в центре Киева. Автокран смял 17 автомобилей
Масштабное ДТП в центре Киева. Автокран смял 17 автомобилей
Google переименовал украинский парламент в «Верховную ЗРаду»
Google переименовал украинский парламент в «Верховную ЗРаду»
Блокирование электрички в Киеве: чиновники попытались объяснить, что это было
Блокирование электрички в Киеве: чиновники попытались объяснить, что это было
В Киеве на крупной взятке задержаны «оборотни в погонах». Главарь шайки подался в бега
В Киеве на крупной взятке задержаны «оборотни в погонах». Главарь шайки подался в бега
Водитель автобуса с актерами «Дизель шоу» рассказал о последних мгновениях перед смертельным ДТП
Водитель автобуса с актерами «Дизель шоу» рассказал о последних мгновениях перед смертельным ДТП
В Китае открыли 55-километровый мост
В Китае открыли 55-километровый мост
В Киеве перевернулся военный грузовик. Появилось видео
В Киеве перевернулся военный грузовик. Появилось видео
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.