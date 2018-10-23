Отопление и газ для киевлян подорожают

В Киеве вырастут тарифы на отопление и газ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев

В частности, он заявил, что «тариф на отопление вырастет из-за решения правительства о повышении цены на газ», поэтому цена на газ увеличилась ориентировочно на 23,5 %. Он добавил, что, «учитывая то, что практически 80% цены на тепловую энергию – это стоимость газа, то и будет увеличена стоимость тепловой энергии».

Чиновник уверен, что «подорожание газа не коснется изменения цены за горячую воду». По его словам, «горячая вода тоже является исходной по тепловой энергии.

Он пообещал, что в октябре-ноябре будут приходить платежки по старым тарифам. Как заявил чиновник, «есть соответствующая процедура установления тарифов, которая требует также определенных временных промежутков, сейчас будет корректироваться тариф на тепловую энергию, но на это нужно время».

Он добавил: «Какие будут окончательные цены, мы сейчас сказать не можем, это расчеты, общественные обсуждения и это работа Нацкомиссии, которая регулирует рынок электроэнергии и коммунальных услуг».

По его словам, повышение тарифов произойдет с 1 декабря или 1 января.

Как писала «Фраза», киевлян пугают резким подорожанием маршруток.

Ранее в Киеве начали потихоньку включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех.

Сообщалось, что на внеочередном заседании Кабинета министров была утверждена новая цена на газ для населения. Тариф на голубое топливо для украинцев увеличится приблизительно на 23%. В правительстве отметили, что вынуждены заниматься уменьшением долговой нагрузки, а одним из решений проблемы возврата задолженности является сотрудничество с МВФ, который требовал повысить тариф на газ для населения аж на 60%.