В Киеве начали потихоньку включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех

В Киеве уже начали включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Говоря об отоплении в столице, он заявил, что «мы подали тепло во все здания бюджетной сферы – это садики и школы».

По словам чиновника, «отопление подали в 63% домов, которые управляются городом, а 36% домов по ОСМД, которые сами решают, когда холодно и стоит ли включать отопление».

Также он признал, что «около 5% домов остаются без горячей воды из-за поврежденных сетей, работа ремонтных служб продолжается круглосуточно». По его словам, «больше всего проблем с горячим водоснабжением, по его данным, в Оболонском, Шевченковском, Святошинском и Подольском районах».

При этом чиновник заверил, что «отопительный сезон будет начат вовремя». Он добавил, что «мы переходим на зимний период, имея уверенность и ресурс, что отопительный сезон будет пройден стабильно».

Как писала «Фраза», Виталий Кличко признал, что отопления у некоторых киевлян не будет до ноября.

Ранее после подачи горячей воды в Киеве рванули сразу несколько сотен труб.