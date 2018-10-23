Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Киеве начали потихоньку включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех

В Киеве начали потихоньку включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех

В Киеве уже начали включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Говоря об отоплении в столице, он заявил, что «мы подали тепло во все здания бюджетной сферы – это садики и школы».

По словам чиновника, «отопление подали в 63% домов, которые управляются городом, а 36% домов по ОСМД, которые сами решают, когда холодно и стоит ли включать отопление».

Также он признал, что «около 5% домов остаются без горячей воды из-за поврежденных сетей, работа ремонтных служб продолжается круглосуточно». По его словам, «больше всего проблем с горячим водоснабжением, по его данным, в Оболонском, Шевченковском, Святошинском и Подольском районах».

При этом чиновник заверил, что «отопительный сезон будет начат вовремя». Он добавил, что «мы переходим на зимний период, имея уверенность и ресурс, что отопительный сезон будет пройден стабильно».

Как писала «Фраза», Виталий Кличко признал, что отопления у некоторых киевлян не будет до ноября.

Ранее после подачи горячей воды в Киеве рванули сразу несколько сотен труб.

Тэги: Киев, общество, ЖКХ, отопление, горячая вода

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

23.10.18 09:10

Андреевская церковь превратилась в Кемскую волость

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Водитель автобуса с актерами «Дизель шоу» рассказал о последних мгновениях перед смертельным ДТП

Водитель автобуса с актерами «Дизель шоу» рассказал о последних мгновениях перед смертельным ДТП
23.10.18 09:27
1624
Последние новости
23.10.18 14:11

Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева
23.10.18 13:58

Японская компания решила платить своим сотрудникам за «качественный сон»
23.10.18 13:28

В Киеве начали потихоньку включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех
23.10.18 13:07

ЧП в Павлограде: из-за опасного вещества более тысячи учеников пришлось эвакуировать из школы
23.10.18 12:52

Украинский лоукостер начал продажу билетов в несколько европейских городов
23.10.18 12:31

Киевлян пугают резким подорожанием маршруток
23.10.18 12:15

Обнаружено тело убитого саудовского журналиста Джамала Хашогги
23.10.18 11:59

Украинские врачи остановили сердце и провели на нем уникальную операцию
23.10.18 11:12

Масштабное ДТП в центре Киева. Автокран смял 17 автомобилей
23.10.18 11:04

Google переименовал украинский парламент в «Верховную ЗРаду»

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева
Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева
Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева
Появилось видео момента масштабного ДТП в центре Киева
ЧП в Павлограде: из-за опасного вещества более тысячи учеников пришлось эвакуировать из школы
ЧП в Павлограде: из-за опасного вещества более тысячи учеников пришлось эвакуировать из школы
Масштабное ДТП в центре Киева. Автокран смял 17 автомобилей
Масштабное ДТП в центре Киева. Автокран смял 17 автомобилей
Google переименовал украинский парламент в «Верховную ЗРаду»
Google переименовал украинский парламент в «Верховную ЗРаду»
Блокирование электрички в Киеве: чиновники попытались объяснить, что это было
Блокирование электрички в Киеве: чиновники попытались объяснить, что это было
В Киеве на крупной взятке задержаны «оборотни в погонах». Главарь шайки подался в бега
В Киеве на крупной взятке задержаны «оборотни в погонах». Главарь шайки подался в бега
Водитель автобуса с актерами «Дизель шоу» рассказал о последних мгновениях перед смертельным ДТП
Водитель автобуса с актерами «Дизель шоу» рассказал о последних мгновениях перед смертельным ДТП
В Китае открыли 55-километровый мост
В Китае открыли 55-километровый мост
В Киеве перевернулся военный грузовик. Появилось видео
В Киеве перевернулся военный грузовик. Появилось видео
В Житомире похоронили актрису Марину Поплавскую
В Житомире похоронили актрису Марину Поплавскую
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.