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Японская компания решила платить своим сотрудникам за «качественный сон»

Японская компания решила платить своим сотрудникам за «качественный сон»

В Японии компания Crazy, занимающаяся организацией свадеб, решила мотивировать своих сотрудников, доплачивая за здоровый и качественный сон. Как выяснили журналисты «Фразы», это, по мнению работодателя, должно повысить производительность людей, и позволит им быть энергичными и веселыми во время самих мероприятий.

Как сообщают в компании, для этого вводится система оценок, когда один балл равен одной йене. За неделю сна более шести часов в сутки можно заработать до шестисот йен, после чего включается система бонусов, которая, если работник не будет страдать от недосыпания целый месяц, пополнит его счет на пять тысяч йен — это более пятидесяти долларов.

Система была разработана как приложение в смартфоне, которое фиксирует движения человека во сне, и может определить его длительность, а также «глубину».

Расплатиться полученными балами можно, например, в кафе компании, где также заботятся о том, чтобы питание сотрудников было здоровым и сбалансированным.

В компании говорят, что недосыпание стало для японцев уже хронической проблемой.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, как можно легко и просто продлить себе жизнь.

Ранее исследователи заявили об опасной «мутации» поваренной соли.

Также ученые выяснили неожиданную пользу от нитратов.

Тэги: Япония, здоровье, мир, сон, курьезы

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