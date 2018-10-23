Украинский лоукостер начал продажу билетов в несколько европейских городов

Украинский лоукостер SkyUp начал продажу билетов в Европу. Как выяснили журналисты «Фразы», по «бюджетной цене» можно улететь в Тбилиси, Софию, Барселону и словацкий Попрад.

По данным портала Аvianews, рейсы из Киева стартуют с декабря.

Сообщается, что стартовые цены на билеты (в одну сторону) следующие: в Тбилиси, Барселону и Софию — 1508 гривен, а в Попрад — 987 гривен.

Отмечается, что существуют три тарифа. Самый дешевый Basic не дает возможность обмена и возврата билета и включает перевозку только семи килограммов ручной клади. Тариф Standard кроме ручной клади дает возможность провозить один чемодан весом до 23 килограммов, а также обменивать билет со штрафом, а вариант Flex дает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

В компании заявили, что в начале октября получили сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA, который дает право летать в 28 стран Европы, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — это Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Как писала «Фраза», авиакомпания SkyUp запустила первый рейс в Анталию.

Ранее известный лоукостер Ryanair заявил о готовности открыть рейсы между городами Украины, и уже в 2019 году запустит из Польши несколько самолетов в нашу страну.