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Киевлян пугают резким подорожанием маршруток

Киевлян пугают резким подорожанием маршруток

В Киеве могут взлететь цены на проезд в маршрутках. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава компании «Трансгруп» Владимир Назаренко.

Сейчас проезд в маршрутках Киева стоит шесть-восемь гривен, однако до конца года цены могут поднять на одну-три гривны.

Как цитирует его УНН, «по каждому маршруту будет свой расчет». Он пояснил, что «на пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания горючего там не повышался тариф». В то же время, а городских тарифах, по его словам, «повышение будет незначительное», на уровне одной-двух гривен. В то же время, пригородные маршрутки, в зависимости от расстояния, подорожают до трех гривен.

По его словам, «если топливо продолжит дорожать, то и цены продолжат расти». Он заяявил, что «представители частных перевозчиков выдвигали предложение повысить плату за проезд до 10 гривен еще в январе».

Также сообщается, что «расчеты с обоснованием повышения были представлены городским властям, однако до сих пор ответа от них не поступило».

По его словам, «молчание КГГА перевозчики расценивают как молчаливое согласие».

Как писала «Фраза», ранее на внеочередном заседании Кабинета министров была утверждена новая цена на газ для населения. Тариф на голубое топливо для украинцев увеличится приблизительно на 23%. В правительстве отметили, что вынуждены заниматься уменьшением долговой нагрузки, а одним из решений проблемы возврата задолженности является сотрудничество с МВФ, который требовал повысить тариф на газ для населения аж на 60%.

Тэги: Киев, маршрутка, общество, цены

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