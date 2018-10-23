Обнаружено тело убитого саудовского журналиста Джамала Хашогги

В Стамбуле найдено тело убитого саудовского журналиста Джамала Хашогги, который исчез еще в начале октября. Как выяснили журналисты «Фразы», тело было обнаружено в колодце, который расположен в саду на территории резиденции саудовского генконсула.

Как рассказал глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, сотрудники городской службы безопасности подтвердили эту информацию, сообщает РИА Новости.

Как сообщала «Фраза», 18 октября 2018 года СМИ сообщили о том, что американские спецслужбы обнаружили ряд косвенных улик, указывающих на то, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, и эти выводы вскоре будут представлены президенту Дональду Трампу.

Тогда же стало известно, что один из подозреваемых в этом убийстве погиб в автокатастрофе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года, находясь в Турции, после того как вместе с женой поехал в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить документы о разводе. Жена стояла снаружи и ждала журналиста, но он так и не вышел к ней. При этом сотрудники миссии заявили, что внутри никого нет.

По данным турецких СМИ, он сумел записать момент своей смерти на диктофон, встроенный в умные часы Apple Watch. Устройство было синхронизировано с его iPhone и облачным сервисом компании. Таким образом записи попали в руки турецкой полиции и спецслужб.

17 октября турецкие СМИ сообщили, что в их распоряжении оказалось «большое количество аудиозаписей убийства», доказывающих расправу над ним. Так, на одной из них якобы можно слышать, как ему отрезают пальцы. На другой голос человека, похожего на саудовского консула Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби якобы произносит, обращаясь к журналисту: «Если хочешь жить, заткнись», а также просит кого-то «не навлекать на него беду» и убить Хашогги за пределами дипучреждения.

Источник в саудовском правительстве назвал причину убийства журналиста.