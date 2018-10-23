Украинские врачи остановили сердце и провели на нем уникальную операцию

Украинским врачам удалось провести уникальную операцию на человеческом сердце. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сообщается, что операция прошла еще 16 октября. Ее провели медики их Киева и Винницы. Они провели сложную операцию по замене аортального клапана у 62-летнего жителя Жмеринского района. Сообщается, что его сердце «около часа оставалось выключенным, а врачи работали в условиях искусственного кровообращения».

В сообщении говорится, что у мужчины «во время планового осмотра выявили стеноз аортального клапана (сужение отверстия аорты за счет сращивания створок ее клапана, что препятствует нормальному току крови из левого желудочка в аорту), после чего было принято решение заменить поврежденный клапан искусственным механическим».

Как сообщается, уникальная операция состоялась в Винницком региональном клиническом лечебно-диагностическом центре сердечно-сосудистой патологии. Операцией руководил Андрей Руснак из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Отмечается, что после операции жизни мужчины ничего не угрожает, сейчас он проходит курс послеоперационной реабилитации.

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