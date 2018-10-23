У Кличко рассказали о первом снеге, который вот-вот обрушится на Киев

Уже в ближайшие дни в Киеве может выпасть первый снег. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра, говорят в КГГА.

Серьезное ухудшение погодных условий в столице прогнозируется на 24-25 октября, когда в городе будет бушевать непогода — сильный ветер до 20 метров в секунду и дождь.

Температура воздуха существенно снизится — днем будет максимум до 5-7, а вот в ночное время суток — до 2-4 градусов.

В мэрии не исключают, что в Киеве выпадет первый снег — пускай и мокрый.

Как писала «Фраза», на Украину надвигается суровое похолодание: синоптики обещают снег.

Сообщалось, что накануне в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда.

Также Украина готовится к переходу на зимнее время. О чем важно помнить.