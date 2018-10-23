Международные эксперты сообщили, как будет падать курс гривны в ближайшие три года

Курс украинской гривны спрогнозировали до 2021 года. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings.

Как говорится в отчете, до конца года курс по отношению к доллару упадет до 29,5 гривен.

По прогнозам, до конца 2019 года курс упадет до 30,3 гривен, до конца 2020 года – до 31,2 гривен, и до конца 2021 года – до 32,1 гривен.

Также спрогнозировали и рост потребительской инфляции: в этом году она составит 10,3%, но потом будет снижаться до 7,5% в 2019 году, и до 7% в 2020 и 2021 годах.

В то же время, рост ВВП в этом году составит 3%, в 2019 году – 2,5% - в 2019, и в 2020 и 2021 годах – 3%.

Как писала «Фраза», после роста цены на газ Украине обновили международный рейтинг.