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РосСМИ выяснили, что керченский стрелок Росляков был «за Украину»

РосСМИ выяснили, что керченский стрелок Росляков был «за Украину»

Сотрудники российских СМИ проводят собственное расследование массового убийства учащихся и работников Керченского политехнического колледжа. Как выяснили журналисты «Фразы», один из пропагандистских ресурсов обнаружил «проукраинские» взгляды у керченского стрелка.

Как пишет «МК», Владислав Росляков с 2014 по 2016 год состоял в группе ВК под названием «Проект Партизан Наёмники Выживание Тактика Поход». Отмечается, что этот паблик рассчитан на людей, интересующихся военной и оружейной тематикой. Кроме того, через группу можно вполне официально купить различное военное снаряжение.

Как рассказал администратор группы, Росляков был зарегистрирован в группе под ником «Странный» и активно комментировал посты участников, в т.ч. и касающющиеся темы войны на территории Донбасса. По словам админа, в своих комментариях керченский стрелок «насмехался над ополченцами Донбасса» и «поддерживал украинскую нацгвардию».

Сообщается, что подобные комментарии Рослякова вызвали гнев остальных участников сообщества и, в конце-концов, в 2016 году керченский стрелок был забанен.

Как писала «Фраза», РосСМИ установили, что керченский стрелок посещал Украину. И теперь усиленно ищут «визитки Яроша».

Ранее РосСМИ показали шокирующее видео бойни в Керчи (18+).

Тэги: Украина, общество, Россия, Керчь, массовое убийство, ДНР

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