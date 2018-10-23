Гибель Марины Поплавской: водителю автобуса избрали меру пресечения

В Шевченковской районном суде Киева состоялось заседание по делу о ДТП, в котором погибла участница популярного проекта «Дизель Шоу» Марина Поплавская. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчине, который управлял «злосчастным» автобусом, избрали меру пресечения.

Как передает «Радио Свобода», виновнику гибели Марины Поплавской ‒ Михаилу Манюку ‒ назначен круглосуточный домашний арест сроком до 19 декабря 2018 года. Отмечается, что он должен информировать следователя и прокурора о посещении лечебных учреждений и предоставлять подтверждающие справки.

Как писала «Фраза», ДТП произошло утром в минувшую субботу возле села Мила Киево-Святошинского района. Водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ». Скорость автобуса составляла более 100 км/ч.

В автобусе находились 14 пассажиров. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения. Одна из пассажирок, которая сидела на переднем сидении ‒ актриса популярного проекта канала ICTV «Дизель шоу» Марина Поплавская ‒ скончалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что виновника гибели Марины Поплавской ‒ водителя автобуса ‒ обвинили в серьезных нарушениях.