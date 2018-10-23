В киевском метро произошла газовая атака, люди в панике спасались как могли

В понедельник, 22 октября, на одной из станций киевского метрополитена произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестные лица распылили химическое вещество.

Как передает ТСН в выпуске новостей от 16-45, инцидент произошел на станции «Площадь Льва Толстого» Оболонско-Теремковской линии метрополитена. По словам очевидцев, спускающиеся по эскалатору люди внезапно почувствовали сильное удушье и головокружение. Многие стали кашлять.

Осознав, что это происходит в результате действия неизвестного химического вещества, люди в панике стали бежать «назад» по спускающемуся эскалатору, самые «сообразительные» перелазили на соседнюю «дорожку», которая двигалась вверх.

Сообщается, что в результате ЧП около десяти человек обратились за медицинской помощью. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, виновниками инцидента могут быть подростки, которые «игрались» газовым баллончиком.

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