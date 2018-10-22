Звездам советского и российского кино запретили въезд в Украину

Список лиц, которым, из соображений национальной безопасности, запрещен въезд на территорию Украины, пополнился новыми фамилиями. Как выяснили журналисты «Фразы», в этот раз «невъездными» оказались знаменитые актеры советского и российского кино.

Как следует из «Списка лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины», размещенного на официальном сайте Минкульта, 22 октября 2018 года в список были внесены Леонид Ярмольник и народная артистка Российской Федерации Ирина Алферова.

Как известно, Леонид Ярмольник, сыгравший в советском и российском кино более 80 ролей, в свое время отказался от званий как заслуженного, так и народного артиста РФ. Впрочем, это не помешало ему попасть в украинский «черный список».

О причинах применения санкций к знаменитым артистам не сообщается.

Как писала «Фраза», популярному российскому певцу запретили въезжать в Евросоюз.

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