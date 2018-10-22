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МИР

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ЗДОРОВЬЕ

Наука

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Главные новости за 22 октября 2018 года

Главные новости за 22 октября 2018 года

Порошенко прокомментировал повышение цены на газ для украинцев, и жестко поручил Гройсману кое-что сделать. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал повышение цены на газ для населения. Он поручил правительству Владимира Гройсмана «расширить программу субсидий для населения из-за повышения цен на газ».

После роста цены на газ Украине обновили международный рейтинг. Украине обновили международный рейтинг Standard & Poor's Global Ratings. Это обусловливается будущим кредитом МВФ.

Появилось последнее видео из автобуса, в котором погибла Марина Поплавская. В социальных сетях появился видеоролик, на котором показаны последние минуты перед отправкой в дорогу злополучного автобуса, на котором в очередной тур ехали актеры «Дизель шоу».

В Киеве разъяренная толпа заблокировала движение электрички. На Троещине в Киеве утром толпа людей заблокировала движение городской электрички. Инцидент произошел на платформе «Троещина-2».

Путин решил ударить по Украине санкциями: что это значит. Кремль решил ввести санкции против Украины. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Илон Маск рассказал, когда и где откроется первый Hyperloop. Глава компании SpaceX миллиардер Илон Маск поведал, когда и где откроется первый скоростной тоннель Hyperloop. Открытие первого тоннеля Hyperloop запланировано на 10 декабря, он будет находиться под Лос-Анджелесом.

Тэги: Петр Порошенко, газ, ДТП, мир, политика, Владимир Гройсман, Илон Маск

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