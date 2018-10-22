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На Сумщине преподаватель и студент по ночам в балаклавах занимались разбоем

На Сумщине преподаватель и студент по ночам в балаклавах занимались разбоем

В Сумской области преподаватель физкультуры педагогического колледжа вместе с одним из студентов по ночам совершали кражи. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Судебной власти Украины.

Как отметили в ведомстве, еще в марте 2016 года преподаватель колледжа предложил студенту этого же учебного заведения совершать кражи с целью обогащения.

По ночам они выходили на «промысел» в балаклавах, с помощью инструментов вскрывали киоски и грабили их. Студент брал с собой на дело пневматический пистолет.

Студент в настоящее время уже осужден приговором Липоводолинского районного суда Сумской области от 22 июня 2016 по части третьей статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Преподавателя судебная кара настигла лишь сейчас. Суд, оценив собранные по делу доказательства, пришел к выводу, что вина мужчины в содеянном полностью доказана и его действия квалифицированы по части третьей статьи 185 Уголовного кодекса Украины, как тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное по предварительному сговору группой лиц с проникновением в другое помещение.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес искреннее раскаяние и возмещение нанесенного ущерба потерпевшим. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с испытательным сроком 3 (три) года.

Ранее «Фраза» сообщала, что в декабре 2017 года во Львовской области разоблачили банду, которая занималась сбытом наркотических средств. В состав преступной группировки входили, в том числе, двое учителей.

Тэги: общество, кража, Сумская область, Сумы, криминал, разбой

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