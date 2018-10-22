Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Порошенко прокомментировал повышение цены на газ для украинцев и жестко поручил Гройсману кое-что сделать

Порошенко прокомментировал повышение цены на газ для украинцев и жестко поручил Гройсману кое-что сделать

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал повышение цены на газ для населения. Как выяснили журналисты «Фразы», он поручил правительству Владимира Гройсмана «расширить программу субсидий для населения из-за повышения цен на газ».

В частности, как цитирует Петра Порошенко его пресс-служба, он заявил: «Как президент я поставил правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы».

По словам главы государства, важно, «чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим».

По словам Петра Порошенко, «во время предыдущего повышения цены на газ благодаря субсидиям ни одна семья не почувствовала повышение тарифов на своем бюджете».

Как писала «Фраза», ранее на внеочередном заседании Кабинета министров была утверждена новая цена на газ для населения. Тариф на голубое топливо для украинцев увеличится приблизительно на 23%. В правительстве отметили, что вынуждены заниматься уменьшением долговой нагрузки, а одним из решений проблемы возврата задолженности является сотрудничество с МВФ, который требовал повысить тариф на газ для населения на 60%.

Также после роста цены на газ Украине обновили международный рейтинг.

Тэги: Петр Порошенко, газ, общество, политика, Владимир Гройсман

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

20.10.18 10:00

Фильм «Экстаз»: наркотический триллер о первобытной страсти

Автор: Антон Филатов

Главная новость дня

Главные новости за 22 октября 2018 года

Главные новости за 22 октября 2018 года
22.10.18 19:00
245
Последние новости
22.10.18 20:41

В киевском метро произошла газовая атака, люди в панике спасались как могли
22.10.18 19:53

Звездам советского и российского кино запретили въезд в Украину
22.10.18 19:00

Главные новости за 22 октября 2018 года
22.10.18 18:13

Сидоржевский готовил съезд писателей, чтобы продать особняк Либермана — СМИ
22.10.18 16:41

На Сумщине преподаватель и студент по ночам в балаклавах занимались разбоем
22.10.18 16:31

Порошенко прокомментировал повышение цены на газ для украинцев и жестко поручил Гройсману кое-что сделать
22.10.18 16:21

Путин решил ударить по Украине санкциями: что это значит
22.10.18 15:39

Лидер сборной Украины по футболу перенес срочную операцию. Сезон для него практически закончен
22.10.18 15:29

Колбасы и сосиски включили в «смертельный список» продуктов
22.10.18 15:24

Разумная сила: Для достижения мира в Украине необходим мораторий на языковой вопрос

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Разумная сила: Для достижения мира в Украине необходим мораторий на языковой вопрос
Разумная сила: Для достижения мира в Украине необходим мораторий на языковой вопрос
Разумная сила: Для достижения мира в Украине необходим мораторий на языковой вопрос
Разумная сила: Для достижения мира в Украине необходим мораторий на языковой вопрос
В Киеве замечен редкий спорткар на евробляхах
В Киеве замечен редкий спорткар на евробляхах
Ночное ДТП в Киеве: таксист «под таблетками» столкнулся с элитным Mercedes
Ночное ДТП в Киеве: таксист «под таблетками» столкнулся с элитным Mercedes
В киевском супермаркете продают булки с тараканами
В киевском супермаркете продают булки с тараканами
В Киеве разъяренная толпа заблокировала движение электрички. Появилось видео
В Киеве разъяренная толпа заблокировала движение электрички. Появилось видео
Илон Маск рассказал, когда и где откроется первый Hyperloop
Илон Маск рассказал, когда и где откроется первый Hyperloop
Аномальный ливень затопил метро в Риме. Появилось видео
Аномальный ливень затопил метро в Риме. Появилось видео
Появилось последнее видео из автобуса, в котором погибла Марина Поплавская
Появилось последнее видео из автобуса, в котором погибла Марина Поплавская
В Киеве пьяный водитель перевернулся на крышу и бросался на полицейских
В Киеве пьяный водитель перевернулся на крышу и бросался на полицейских
В Индии создали уникальный смартфон без экрана
В Индии создали уникальный смартфон без экрана
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.