Порошенко прокомментировал повышение цены на газ для украинцев и жестко поручил Гройсману кое-что сделать

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал повышение цены на газ для населения. Как выяснили журналисты «Фразы», он поручил правительству Владимира Гройсмана «расширить программу субсидий для населения из-за повышения цен на газ».

В частности, как цитирует Петра Порошенко его пресс-служба, он заявил: «Как президент я поставил правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы».

По словам главы государства, важно, «чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим».

По словам Петра Порошенко, «во время предыдущего повышения цены на газ благодаря субсидиям ни одна семья не почувствовала повышение тарифов на своем бюджете».

Как писала «Фраза», ранее на внеочередном заседании Кабинета министров была утверждена новая цена на газ для населения. Тариф на голубое топливо для украинцев увеличится приблизительно на 23%. В правительстве отметили, что вынуждены заниматься уменьшением долговой нагрузки, а одним из решений проблемы возврата задолженности является сотрудничество с МВФ, который требовал повысить тариф на газ для населения на 60%.

Также после роста цены на газ Украине обновили международный рейтинг.