Путин решил ударить по Украине санкциями: что это значит

Кремль решил ввести санкции против Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Как сообщает его пресс-служба в понедельник, 22 октября, санкции против Украины вводятся как ответ на «недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Сообщается также, что от «всех органов власти и физических лиц резидентов России требуется в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры».
Сформулировать санкции конкретнее поручено правительству Дмитрия Медведева.
Отмечается, что санкции могут быть отменены «после отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц РФ».
Как писала «Фраза», ФСБ официально призналась в присутствии на Донбассе.
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