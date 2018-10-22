Лидер сборной Украины по футболу перенес срочную операцию. Сезон для него практически закончен

Один из лидеров сборной Украины по футболу, вингер лондонского клуба «Вест Хэм» Андрей Ярмоленко перенес срочную операцию на ахиле. Об этом передает корреспондент «Фразы».

Ярмоленко лег под нож сегодня, 22 октября, в одной из элитных лондонских клиник. Период восстановления займет не менее полугода, после чего нужно будет еще набрать физические кондиции для того, чтобы претендовать на место в составе своей команды.

Тяжелую травму Ярмоленко получил в субботу, 20 октября, в домашнем матче против лондонского «Тоттенхэма». Украинец в одном из эпизодов неудачно оступился и повредил ахиллово сухожилие.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел за «молотобойцев» 10 поединков, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Еще в одном эпизоде (в поединке против «Манчестер Юнайтед») мяч после его удара после рикошета залетел в ворота, однако тогда этот гол записали как автогол игрока МЮ.

Ранее «Фраза» сообщала, что лидер сборной Украины, полузащитник английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко объяснил, почему общается с прессой на русском языке.