На Одесщине микроавтобус раздавил годовалого ребенка, который спокойно гулял во дворе

В Одесской области в селе Белолесье Татарбунарского района произошел страшный случай. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате – скончался годовалый ребенок.

По информации «Бессарабии INFORM», случилось все в конце минувшей недели во дворе одного из частных домов. Там велись ремонтные работы, в которых принимали участие как семья хозяев дома, так и их соседи.

Отец семейства был занят стройкой, мать уехала по делам в райцентр, а их сын, которому был год и два месяца, гулял с другими детьми на улице.

В какой-то момент со двора задним ходом начал отъезжать микроавтобус. Водитель видел, что все дети разбежались в стороны, но никак не мог предположить, что за машиной остался самый младший ребенок. В итоге – микроавтобус дважды наехал на мальчика, который от полученных травм погиб на месте.

Шокированные свидетели ЧП избили водителя, после чего его отправили в Одессу, где суд будет избирать ему меру пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года в Запорожье стритрейсер на BMW насмерть сбил мать и ее дочь-пятилетку.

В конце июля 2018 года молодой мажор насмерть сбил ребенка в Киеве и пытался сбежать.

В конце сентября 2018 года во Львове на пешеходном переходе водитель сбил коляску с ребенком, после чего скрылся с места ДТП.

1 октября в Днепровском районе Киева водитель автомобиля Fiat не справился с управлением и сбил женщину с трехлетним ребенком.