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Верховный Суд узаконил евробляхи в Украине

Верховный Суд узаконил евробляхи в Украине

Верховный Суд признал законным бессрочное использование гражданами автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в страну в режиме «транзит». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве, в частности, отметили, что пользование личным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным Таможенным кодексом.

К такому выводу суд пришел, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене штрафа в размере 8 500 гривен за пользование нерастаможенным авто на еврономерах. Истец — владелец автомобиля на эстонских номерах, не снятый там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита.

Во время судебных заседаний сам истец признал, что указал режим «транзит» только для того, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей. При этом он не согласился с наложенным штрафом и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение Конституционного Суда, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению. Как следует из обжалуемого постановления, основанием для ее принятия стало то, что истец в сроки, определенные Таможенным кодексом (для автотранспорта — 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни — 5 суток), автомобиль не вывез из Украины, зато продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено, без разрешения таможни.

Учитывая заключение Конституционного суда, Верховный Суд отметил, что в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено.

Такой таможенный режим, как временный ввоз, не определен в указанных положениях кодекса. При данных обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованной отмену штрафа, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что более половины автомобилей на еврономерах находятся в Украине нелегально.

Конфискованные автомобили на европейских номерах отдают бесплатно, чаще всего — на военные и медицинские цели. Происходит это, если такую машину не продали за три сессии торгов.

В середине августа 2018 года сообщалось, что в Украине владельцев так называемых евроблях подстерегает новая опасность.

Тэги: автомобиль, Киев, общество, Верховный Суд Украины, евробляха

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