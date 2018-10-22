Корейские исследователи заявили об опасной «мутации» поваренной соли

Современная поваренная соль намного вреднее, чем можно было предположить. Как выяснили журналисты «Фразы», тревожные данные опубликовали ученые из Национального университета Инчхона в Южной Корее.

Как пишет издание Environmental Science & Technology, в поваренной соли они обнаружили присутствие пластика.

Из 39 проб положительный результат дали сразу 36 образцов.

Образцы соли брали с прилавков во всем мире, проведя анализ продукта из шестнадцати стран. Опаснее всего, по словам исследователей, морская соль — там пластика больше всего.

Самой грязной оказалась соль из Индонезии.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, как можно легко и просто продлить себе жизнь, а также сделали открытие: оказывается, соль полезна для здоровья.