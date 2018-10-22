Гройсман рассказал, сколько километров дорог отремонтировали и построили за три года

За три года в Украине отремонтировали и построили 6,5 тысяч километров дорог. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в «Твиттере» написал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Глава правительства заявил, что в 2016 году построили и отремонтировали около девятисот километров дорого, в 2017 году – 2,1 тысячи километров, и в этом – уже 3,5 тысячи километров.

Как писала «Фраза», на украинские дороги вернулись полицейские с радарами: опубликована карта.

Сообщалось о дорогах по-закарпатски: свеженький асфальт уже отходит слоями.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что за два года на ремонт дорог потратят более ста миллиардов гривен.