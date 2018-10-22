Ученые выяснили неожиданную пользу от нитратов

Ученые узнали неожиданную пользу от нитратов, содержащихся в овощах. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, потребление таких продуктов помогает сохранить зрение.

Как пишет MedicalXpress, работу провели ученые из Уэстмидского института медицинских исследований в Австралии.

По их словам, выяснилось, что употребление овощей с нитратами «снижает риск потери зрения».

Такие нитраты как соли и эфиры азотной кислоты, аммония и некоторых металлов используют при выращивании овощей.

Исследование длилось пятнадцать лет и выяснилось, что у тех австралийцев, которые употребляли каждый день «100-142 миллиграмма богатых нитратами овощей, на 35% реже диагностировали макулодистрофию». Отмечается, что данное заболевание связано с разрушением желтого пятна, когда отмирают сосуды, питающие клетки сетчатки, и может привести к слепоте.

Ученые советуют употреблять свеклу, шпинат или зеленый салат.

Как писала «Фраза», ранее ученые рассказали, как можно легко и просто продлить себе жизнь, а также поведали, без чего человек никогда не будет здоровым.