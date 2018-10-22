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После роста цены на газ Украине обновили международный рейтинг

После роста цены на газ Украине обновили международный рейтинг

Украине обновили международный рейтинг Standard & Poor's Global Ratings. Как выяснили журналисты «Фразы», это обусловливается будущим кредитом МВФ.

Как сообщается, Украине «подтвердили долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В-/В, прогноз «стабильный».

Также был подтвержден рейтинг Украины по национальной шкале uaBBB.

В сообщении агентства Standard & Poor's Global Ratings сказано, что «Украина не получала финансирование в рамках программы МВФ с марта 2017 года, но мы ожидаем, что новая программа, объявленная МВФ, будет одобрена к концу 2018 года».

Также отмечается, что «работа с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, погашение которых наступает в следующем году, и в то же время проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов».

Кроме этого, в сообщении говорится, что «существующая в настоящий момент программа расширенного финансирования МВФ будет досрочно прекращена, однако вместо нее будет реализована новая программа сроком на четырнадцать месяцев, и она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году».

В сообщении подчеркивается, что «негативное влияние на рейтинги может оказать ситуация, когда проблемы с финансированием со стороны международных организаций-доноров и/или неспособность правительства привлечь финансирование на рынках капитала в ближайшие несколько месяцев поставят под вопрос способность обслуживать значительный внешний госдолг в 2019 году».

Также в сообщении говорится, что «позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных показателей». Ожидается, что это  «позволит НБУ еще больше смягчить валютные ограничения».

Как писала «Фраза», ранее на внеочередном заседании Кабинета министров была утверждена новая цена на газ для населения. Тариф на голубое топливо для украинцев увеличится приблизительно на 23%. В правительстве отметили, что вынуждены заниматься уменьшением долговой нагрузки, а одним из решений проблемы возврата задолженности является сотрудничество с МВФ, который требовал повысить тариф на газ для населения аж на 60%.

Тэги: общество

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