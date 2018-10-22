На Украину надвигается суровое похолодание: синоптики обещают снег

Уже на этой неделе в Украине грядет сильное похолодание. Как выяснили журналисты «Фразы», синоптики обещают дожди и мокрый снег.

По данным Гидрометцентра, на нашу страну с севера надвигается циклон, из-за чего к середине недели погода существенно ухудшится.

Синоптики прогнозируют по всей Украине дожди и порывы штормового ветра. На западе и севере страны ожидается мокрый снег. Температура воздуха тут составит всего 4-6 градусов. Лишь на юге Украины воздух может прогреться до 8-12 градусов.

В Киеве тоже будет холодно 5-7 градусов. Ожидается дождь и мокрый снег.

Как писала «Фраза», накануне в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда.

Сообщалось, что Украина готовится к переходу на зимнее время. О чем важно помнить.