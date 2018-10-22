В Киеве роженица выбросилась из окна роддома. Спасти ее не удалось

В одном из роддомов Киева случилось жуткое происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», из окна выпрыгнула женщина.

По информации «Эспресо», произошло все в роддоме областной больницы по адресу Баггоутовская, 1. Женщина 1986 года рождения выбросилась с пятого этажа и погибла на месте.

По предварительным данным, у нее была постродовая депрессия.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2015 года во Львове 51-летняя женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна поликлиники. Происшествие произошло в коммунальной 4-й городской поликлинике.