Колбасы и сосиски включили в «смертельный список» продуктов, которые чрезвычайно опасны для человека. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ объяснили, что колбасы и сосиски «должны производиться исключительно из мяса и специй и, несмотря на большое содержание соли, продукт будет считаться качественным».

Там говорят также, что «если в состав мяса входят перемолотые жилы, кожа и прочие обрезки, то это повышает количество жира, и уменьшает количество столь необходимого белка». Кроме этого, в колбасы и сосиски зачастую подмешивают крахмал, сою и муки.

Медики говорят, что «съев сто граммов приготовленного мяса и сто граммов колбасы или сосисок, человек, в итоге получает разное количество белков, жиров и углеводов».

По данным ВОЗ, колбасы и сосиски являются чересчур высококалорийным продуктом, содержащим «большое количество холестерина, насыщенных жирных кислот и трансжиров».

При этом в нем чрезвычайно много «скрытой соли»: так, например, в ста граммах вареной колбасы может содержаться до трех граммов соли.

Как говорится в сообщении, «колбасы относятся к группе мясопродуктов, что предполагает использование различных видов обработки, направленных на усиление вкуса, продление срока хранения и создание более привлекательного товарного вида». Сюда же медики относят ветчину, сосиски, вяленое мясо и консервы.

Более того, как сообщается, «ВОЗ отнесла мясные изделия к Группе 1 — продуктам канцерогенным для человека». Сообщается, что «колбасы и сосиски могут вызывать разные виды онкологии, а также повышают риск развития таких хронических заболеваний как гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, а также повышает риск возникновения инсульта».

Как писала «Фраза», ранее ученые выяснили, какая колбаса может довести до психушки.