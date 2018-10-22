Гибель актрисы Марины Поплавской: водителя автобуса обвинили в серьезных нарушениях

Водитель разбившегося в ДТП автобуса, в котором погибла актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская, неоднократно нарушал правила перевозок пассажиров. Как выяснили журналисты «Фразы», он работал без напарника и мог уснуть за рулем.

Как написала в «Фейсбуке» актриса Ольга Сумская, комментируя гибель коллеги, «несколько дней назад мой Виталик, Фоззи и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом «Неоплане».

Она сообщила: «За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения».

Как писала «Фраза», ДТП произошло утром в минувшую субботу возле села Мила Киево-Святошинского района. Водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ». Скорость автобуса составляла более 100 км/ч. В автобусе находились 14 пассажиров. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в лечебные учреждения. Одна из пассажирок, которая сидела на переднем сидении ‒ актриса популярного проекта канала ICTV «Дизель шоу» Марина Поплавская ‒ скончалась на месте происшествия.

Накануне в Киеве попрощались с Мариной Поплавской. Очередь растянулась на сотни метров.