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Главные новости за 20-21 октября 2018 года

Главные новости за 20-21 октября 2018 года

РосСМИ показали шокирующее видео бойни в Керчи (18+). В Керчи продолжается расследование массового убийства учащихся и работников Керченского политехнического колледжа. В сеть попали записи с камер видеонаблюдения, которые помогут следствию восстановить хронологическую последовательность событий.

Под Киевом погибла известная украинская актриса. Появилось видео с места трагедии (18+). На автодороге Киев-Житомир произошло смертельное ДТП. В аварии погибла актриса проекта «Дизель шоу» Марина Поплавская.

В Киеве попрощались с Мариной Поплавской. Очередь растянулась на сотни метров. В киевском Октябрьском дворце прошла церемония прощания с погибшей накануне участницей популярного проекта «Дизель Шоу» Мариной Поплавской. Количество желающих проводить талантливую актрису в последний путь было столь велико, что людская очередь растянулась на сотни метров.

Уже в понедельник СНБО может отключить популярные украинские телеканалы. В Украине вступили в силу санкции против медиа-ресурсов, предлагающих общественности «альтернативную» точку зрения. Постановление Верховной Рады Украины № 9157 от 04.10.2018 года вступило в силу в субботу, 20 октября.

Массовый расстрел в Керчи: на тренировочной базе Рослякова найдены важные улики. В Керчи продолжается расследование массового убийства учащихся и работников Керченского политехнического колледжа. Следствию удалось обнаружить важные улики, которые могут помочь в расследовании преступления.

Главой автокефальной церкви в Украине может стать офицер армии США. Главой Единой поместной церкви (ЕПЦ) могут избрать архиепископа Памфилийского Даниила. Такое предложение выдвинул президент Украинского университета в Вашингтоне профессор Владимир Иваненко.

Глава УПЦ КП стал «гибридным»: он теперь и митрополит и патриарх в одном лице. «Синод» УПЦ КП определил, что у Филарета отныне существуют полный официальный титул и сокращенные его варианты, используемые в повседневной жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер УПЦ КП Евстратий Зоря.

Тэги: Киев, Украина, общество, мир, Керчь

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