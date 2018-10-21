Керченский расстрел: в политехническом колледже произошло новое ЧП, есть задержанный

Керченский политехнический колледж, в котором 17 октября произошел массовый расстрел учащихся, вновь оказался в центре внимания СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», в четвертом, «законсервированном» корпусе учебного заведения случился нештатный инцидент.

Как передает «РЕН-ТВ», в ночь с субботы на воскресенье сторож колледжа обнаружил неизвестного мужчину, который проник в здание. Сообщается, что группа быстрого реагирования ЧОП «Альфа», которая занимается охраной учебного заведения, прибыла к месту вызова в течение пяти минут. В одном из помещений «законсервированного» корпуса был обнаружен посторонний человек с признаками алкогольного опьянения.

По словам руководителя ЧОП, мужчина спал на каком-то матраце, которого там вообще не должно было быть. Кроме того, в помещении находился телевизор, а так же заряжался мобильный телефон нарушителя.

Сообщается, что неизвестный человек был задержан и передан полицейским.

Как писала «Фраза», 17 октября в Керчи произошло массовое убийство учащихся Керченского технологического техникума. По данным следствия, преступление совершил 18-летний студент Владислав Росляков.

Позднее на тренировочной базе Рослякова были найдены важные улики.

Кроме того, в сеть была «слита» личная переписка керченского стрелка.